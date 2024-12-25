ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие и. о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, заместитель председателя Контрольной палаты Республики Абхазия Зураб Отырба и руководители внебюджетных фондов.

В рамках повестки дня заседания были рассмотрены проекты законов о бюджете государственных внебюджетных фондов на 2025 год.

Также участники заседания рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год», «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести все рассмотренные законопроекты на очередное заседание сессии Парламента для принятия их во втором чтении.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О Республиканском бюджете на 2025 год». Комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять данный законопроект в первом чтении.

Также депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия». Он связан с предложением по установлению почетного звания «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия».

Принято решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать принять его в первом чтении.

Затем был рассмотрен проект бюджетной сметы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2025 год, также была определена аудиторская организация в целях проведения внешнего аудита Национального банка.

Члены комитета одобрили данные проекты и приняли решение вынести их на рассмотрение заседания сессии.