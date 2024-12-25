ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие и. о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, заместитель председателя Контрольной палаты Республики Абхазия Зураб Отырба и руководители внебюджетных фондов.
В рамках повестки дня заседания были рассмотрены проекты законов о бюджете государственных внебюджетных фондов на 2025 год.
Также участники заседания рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год», «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».
По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести все рассмотренные законопроекты на очередное заседание сессии Парламента для принятия их во втором чтении.
В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О Республиканском бюджете на 2025 год». Комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять данный законопроект в первом чтении.
Также депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия». Он связан с предложением по установлению почетного звания «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия».
Принято решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать принять его в первом чтении.
Затем был рассмотрен проект бюджетной сметы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2025 год, также была определена аудиторская организация в целях проведения внешнего аудита Национального банка.
Члены комитета одобрили данные проекты и приняли решение вынести их на рассмотрение заседания сессии.
Последнее от Super User
- ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ АДГУРА АРДЗИНБА
- ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ВОСПИТАННИКИ ИНТЕРНАТОВ ПОСЕТИЛИ НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
- В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ 19 ДЕКАБРЯ
- ПОЛИТОЛОГ РАССКАЗАЛ, КАК МОЖНО РАЗРЕШИТЬ КРИЗИС В АБХАЗИИ