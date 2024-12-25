ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА АБХАЗИИ 2024 ГОДА

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось заседание комиссии по определению лучшего спортсмена Республики Абхазия 2024 года. Комиссия, в составе которой – председатель Госкомитета Таращ Хагба, его заместители Беслан Карчава и Роман Цкуа, помощник председателя Рафаэль Ампар, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, советник и.о. президента по спорту Ахра Ашуба, президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба, начальник отдела физического воспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения РА Аслан Таркил, спортивный журналист Александр Когония, тщательно рассматривала каждую кандидатуру.

У комиссии была непростая задача – выбрать самого достойного среди спортсменов в различных видах спорта. При выборе лучшего из лучших учитывались результаты достижений спортсменов за этот год.

В число номинантов вошли: Элкан Гвазава (тяжелая атлетика), Инал Гаделия (дзюдо), Инар Кетия (вольная борьба), Сандро Харазия (баскетбол), Тимур Исмоилов (волейбол), Рахман Напиджев (самбо), Герман Арджения (бокс), Заур Тарба (футбол), Рамазан Арапханов (греко-римская борьба) и Леон Габлия (настольный теннис).

Также, экспертная комиссия выбрала тренера года, лучшего спортивного судью и спортсменку.

Результаты будут объявлены 26 декабря.