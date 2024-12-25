 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА АБХАЗИИ 2024 ГОДА

Новости Среда, 25 декабря 2024 20:02
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА АБХАЗИИ 2024 ГОДА

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось заседание комиссии по определению лучшего спортсмена Республики Абхазия 2024 года. Комиссия, в составе которой – председатель Госкомитета Таращ Хагба, его заместители Беслан Карчава и Роман Цкуа, помощник председателя Рафаэль Ампар, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, советник и.о. президента по спорту Ахра Ашуба, президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба, начальник отдела физического воспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения РА Аслан Таркил, спортивный журналист Александр Когония, тщательно рассматривала каждую кандидатуру.

У комиссии была непростая задача – выбрать самого достойного среди спортсменов в различных видах спорта. При выборе лучшего из лучших учитывались результаты достижений спортсменов за этот год.

В число номинантов вошли: Элкан Гвазава (тяжелая атлетика), Инал Гаделия (дзюдо), Инар Кетия (вольная борьба), Сандро Харазия (баскетбол), Тимур Исмоилов (волейбол), Рахман Напиджев (самбо), Герман Арджения (бокс), Заур Тарба (футбол), Рамазан Арапханов (греко-римская борьба) и Леон Габлия (настольный теннис).

Также, экспертная комиссия выбрала тренера года, лучшего спортивного судью и спортсменку.

Результаты будут объявлены 26 декабря.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2024 20:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО ТПП ПРОВЕЛА ТРАДИЦИОННУЮ АКЦИЮ «НАШИ ДЕТИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.