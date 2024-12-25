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Абхазия Информ

ТПП ПРОВЕЛА ТРАДИЦИОННУЮ АКЦИЮ «НАШИ ДЕТИ»

Новости Среда, 25 декабря 2024 20:09
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ТПП ПРОВЕЛА ТРАДИЦИОННУЮ АКЦИЮ «НАШИ ДЕТИ»

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. В преддверии Нового года, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия по старой традиции организовала акцию «Наши дети», устроив праздник для 56 школьников из Очамчырской школы-интерната. В этом году дети стали гостями главной елки страны, установленной на площади Свободы в Сухуме. Ребята с восторгом рассматривали новогоднее убранство территории, яркие игрушки и сверкающие гирлянды.

После этого одна часть детей отправились в керамическую студию «Rama», где им был проведён мастер-класс по ручной лепке, другая – в ресторан «Rossini», где приняла участие в мастер-классе по приготовлению пиццы.

Затем для маленьких гостей организовали обед в детском развлекательном центре «Мамбу», встречу с аниматорами, различные игры и танцы.

В заключении каждый ребенок получил от ТПП подарок, который он сможет сохранить в память об этом замечательном празднике.

Акция «Наши дети» Торгово-промышленной палаты Абхазии уже много лет подряд радует школьников и приносит им множество незабываемых впечатлений.

Такие мероприятия являются прекрасной возможностью подарить детям радость, улыбки и веру в чудеса.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2024 20:21

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