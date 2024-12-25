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Абхазия Информ

НОВЫЙ ГОД В АБХАЗИИ: КРУПНЫЕ ОТЕЛИ БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ ТУРИСТАМИ

Новости Среда, 25 декабря 2024 20:22
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НОВЫЙ ГОД В АБХАЗИИ: КРУПНЫЕ ОТЕЛИ БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ ТУРИСТАМИ

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. Власти Абхазии признают, что турпоток в Абхазию на Новый год 2025 будет ниже, чем в прежние годы, но все же уверены, что в крупных гостиницах на новогодние праздники постояльцев будет много.

Большие отели в Абхазии, несмотря на недавние проблемы со светом в республике, не только не останутся без гостей на Новый год, но и будут заполнены клиентами, такое мнение выразил главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Таращ Хутаба.

Чиновник признал, что туры в Абхазию, в том числе и на Новый год, сейчас продаются гораздо хуже, чем хотелось бы.

«Это не тот уровень, который был в прошлом году, но продажи есть – крупные отели будут заполнены туристами под новогодние праздники», – считает Хутаба.

Он констатировал, что крупные компании остаются на плаву всегда, независимо от сложностей и давления.

Кроме того, Хутаба обратил внимание на то, что отрицательный информационный фон, который сложился в последнее время вокруг Абхазии в связи с политическим кризисом и энергодефицитом, плохо влияет на малый и средний туристический бизнес.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2024 20:27

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