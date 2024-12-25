СОГЛАСОВАНЫ ОБЪЕМЫ БЕСПОШЛИННОГО ВЫВОЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Сухум. 25 декабря. Абхазия-Информ. Российская Федерация и Республика Абхазия согласовали объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов из России для внутреннего потребления в Абхазии в 2025 году. Документ был подписан Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством энергетики и транспорта Республики Абхазия и Министерством экономики Республики Абхазия.

По согласованным объемам, беспошлинные поставки нефтепродуктов будут осуществляться в следующих количествах:

▫️ Бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 70 тыс. тонн;

▫️ Бензин автомобильный с октановым числом 95 или более, но менее 98 – 23 тыс. тонн;

▫️ Дизельное топливо – 30 тыс. тонн;

▫️ Битум нефтяной – 7 тыс. тонн;

▫️ Пропан – 2 тыс. тонн.

Данные меры направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения Республики Абхазия необходимыми нефтепродуктами, что будет способствовать развитию экономики страны и улучшению качества жизни населения.