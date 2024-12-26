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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ

Новости Четверг, 26 декабря 2024 20:51
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БАДРА ГУНБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета «Баку-Грозный», в результате которого погибли граждане России.

«Уважаемый Владимир Владимирович! С болью в сердце восприняли весть об авиакатастрофе, которая унесла множество человеческих жизней, в том числе граждан Российской Федерации. От имени народа Абхазии выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – отмечается в телеграмме.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 20:53

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