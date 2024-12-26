ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия убедительно обращаются ко всем сторонам, оказавшимся затронутыми трагическими событиями 19 декабря с. г., с призывом в этой непростой ситуации сохранять благоразумие, проявить мудрость, сознательность и ответственность. Сейчас необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и вовлечения всё большего числа участников в неразрывный цикл междоусобной вражды и совершения противоправных действий с применением насилия или с угрозой его применения.
Вместе с этим, обращаемся также к Совету старейшин Республики Абхазия с просьбой, руководствуясь статусом и фундаментальными задачами по оздоровлению морально-психологического климата в стране, сплочения и взаимопонимания народа, преодоления возникающих конфликтных ситуаций в обществе, сконцентрироваться на выполнении посреднических функций для разрешения межродовых и межличностных конфликтов.
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