ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия убедительно обращаются ко всем сторонам, оказавшимся затронутыми трагическими событиями 19 декабря с. г., с призывом в этой непростой ситуации сохранять благоразумие, проявить мудрость, сознательность и ответственность. Сейчас необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и вовлечения всё большего числа участников в неразрывный цикл междоусобной вражды и совершения противоправных действий с применением насилия или с угрозой его применения.