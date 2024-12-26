ЗАПРЕТ НА МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ ПРОДЛЕН ДО 1 ЯНВАРЯ 2027 ГОДА

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Кабинет министров внес изменения в два правительственных постановления, касающихся деятельности по добыче криптовалют – в постановление №137 от 8 декабря 2020 года «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» и в постановление от 27 декабря 2022 года «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют». По первому постановлению ограничения продлеваются до 31 декабря 2026 года. По второму – срок вступления в силу этого постановления переносится на 1 января 2027 года.

«Этими постановлениями мы продлеваем срок ограничения на потребление электроэнергии и ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют», – сказал и. о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

16 декабря 2024 года на внеочередном заседании сессии Парламента депутаты приняли в первом чтении проект закона «О запрете на осуществление майнинга криптовалют».

В первом чтении также был принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют», предусматривающий уголовную ответственность за майнинг.