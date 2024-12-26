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Абхазия Информ

ДЛЯ ТРЕХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МИНЗДРАВА УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Новости Четверг, 26 декабря 2024 21:05
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ДЛЯ ТРЕХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МИНЗДРАВА УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Кабинет министров внес изменения в три ведомственные целевые программы Минздрава: «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия»; «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия» и «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больниц терминальной почечной недостаточности в Республике Абхазия».

В программе «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия» увеличен ранее утверждённый объём финансирования на 38,5 млн руб. – со 150 млн руб. до 188,5 млн рублей.

Объём финансирования программы приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных медучреждений Абхазии увеличен на 5 млн 849 тыс. руб. и составил 195 млн 849 тыс. руб.

Объем финансирования программы, касающейся заместительной почечной терапии, утвержденный ранее в размере 50 млн руб., увеличен на 630 тысяч руб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 21:43

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