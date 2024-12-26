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Абхазия Информ

В МО ПРОШЛИ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ СБОРЫ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

Новости Четверг, 26 декабря 2024 21:44
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В МО ПРОШЛИ ОПЕРАТИВНО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ СБОРЫ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. В соответствии с планом по подготовке Вооруженных Сил на 2024 год, под руководством начальника Генерального штаба ВС Абхазии с 24 по 25 декабря проводились оперативно-мобилизационные сборы с военнослужащими Управления Министерства обороны и Генерального штаба.

В ходе сборов рассматривались актуальные проблемы обеспечения военной безопасности государства, определяются пути и способы их решения на современном этапе, обозначались основные направления развития Вооруженных сил Республики Абхазия.

На оперативные сборы привлекались представители силовых структур, оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба. Основная цель сборов – отработка вопросов мобилизационной готовности, повышение уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 21:47

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