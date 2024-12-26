В СУХУМЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ ОЛЬГИ ДУБИНСКОЙ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. На основании писем главы Администрации Беслана Эшба и председателя Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», Союза журналистов, Общественной палаты, депутаты единогласно проголосовали за увековечивание памяти журналиста, режиссера-документалиста, фотохудожника, поэта, продюсера, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III-й степени Дубинской Ольги Давидовны. Мемориальная доска имени Дубинской будет установлена на фасаде дома №11 по улице Ю. Воронова, в котором проживала.

Решением Собрания Сухума увековечена и память защитников Кавказа.

В рамках проекта по увековечиванию памяти защитников Кавказа 1942 года на перевалах Клухор, Санчара и Марух на основании письма главы Администрации Сухума Беслана Эшба, Собрание приняло решение установить мемориальную доску имени курсантов Сухумского военно-пехотного училища на фасаде здания гостиничного комплекса «Парк-отель гора царя Баграта» по улице Джелия.

Общественная комиссия при СГС по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установки мемориальных досок в городе Сухум единогласно поддержала предложения об увековечении памяти Ольги Дубинской и Защитников Кавказа.

Об этом сообщает Мадона Квициния, руководитель пресс-службы Городского собрания.