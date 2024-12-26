ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ НА 2025 ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. На сегодняшнем заседании Собрания с участием 13 из 19 депутатов, был рассмотрен проект закона о бюджете на 2025 год, представленный начальником Управления финансов администрации столицы Алхас Лагвилава.

Председатель Собрания Дмитрий Осия, предлагая рассмотреть проект бюджета города, отметил, что это только первое чтение, далее будут работать депутатские комиссии, затем состоится второе, окончательное чтение.

Сегодня, по словам Осия, обсуждаются ключевые параметры бюджета – доходы и расходы.

Давид Чхеидзе, председатель постоянно действующей депутатской комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию дал положительную оценку представленному администрацией столицы проекту бюджета на следующий год. В частности, он сказал: «В проекте предусмотрено повышение зарплаты учителям, тренерам, врачам, среднему медицинскому персоналу и др. Предусматриваются серьезные суммы на приобретение лекарственных препаратов. Пока есть некоторые вопросы по Управлению по делам молодежи и спорта и Управлению здравоохранения».

Далее начальник Управления финансов Алхас Лагвилава объяснил, что в связи с политическим и энергетическим кризисом проект был представлен Собранию только в середине декабря. В пакете документов к бюджету дан полный расклад.

Для 2025 года проектом бюджета предусмотрены следующие параметры:

Доходы: 2 079 903,1 тыс. рублей. (два миллиарда семьдесят девять миллионов девятьсот три тысячи сто рублей). Расходы: 2 079 903,1 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета бюджету города Сухум на 2025 год – 42 000,0 тыс. руб. (сорок два миллиона рублей), в том числе субсидия – 32 000,0 тыс. руб. (тридцать два миллиона рублей), дотация – 10 000,0 тыс. руб. (десять миллионов рублей).

Лагвилава подчеркнул, что эти параметры будут служить основой для дальнейшего формирования финансовой политики столицы и выполнения социальных обязательств перед населением. Он сообщил депутатам, что формирование доходной части бюджета г. Сухум на 2025 год осуществлялось на основе поступлений налоговых платежей в текущем финансовом году.

«При учете прогнозируемого объема доходов бюджета столицы на следующий год учитывались показатели исполнения бюджета предыдущих годов. В 2025 году прогнозируется рост собственных доходов более чем на двести тридцать четыре миллиона рублей по сравнению с параметрами доходов в 2024 году. Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений основных доходов, то есть налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также повышением уровня администрирования и увеличения собираемости», – подчеркнул он.

Завершая обсуждение доклада Лагвилава, в котором приняли активное участие депутаты Инал Тужба, Ираклий Харчилава, Инал Кишмария, председатель Собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что проект бюджета социально ориентированный.

«В столь сложное для республики время у нас все-таки есть возможность увеличить бюджет, в котором по-прежнему зарплаты в приоритете. Также хочу отметить, что в нем, помимо прочего, предусмотрено более 4 млн. руб. для решения проблемы с бродячими собаками, пока это очень актуально в столице. Должен отметить, что были тщательно проработаны параметры бюджета совместно с администрацией города», – подчеркнул Осия.

Далее он особо отметил, что нынешний созыв горсобрания уже в четвертый раз

повышает пособия.

«Незащищенные слои населения нужно поддерживать в первую очередь», – сказал Дмитрий Осия.

Проект бюджета города Сухум на 2025 год был принято большинством голосов в первом чтении: за проголосовали 10 депутатов, 2 – против и ещё один – воздержался.

Обсуждение проекта бюджета будет продолжено на следующем заседании Собрания.

Об этом сообщает Мадона Квициния, руководитель пресс-службы Городского собрания.