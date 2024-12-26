В СУХУМЕ УВЕЛИЧАТ РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. П о инициативе председателя Сухумского Городского собрания Дмитрия Осия и при единогласной поддержке депутатов, принято решение об увеличении размера социальных пособий в 2025 году. Предваряя обсуждение своего предложения, Дмитрий Осия подчеркнул, что нынешний созыв собрания из года в год увеличивает социальные пособия, выплачиваемые из бюджета города.

«Это уже четвертое повышение пособий, что весьма важно для малообеспеченных семей. Мы и впредь намерены поддерживать их, изыскивать возможности, чтобы создать более приемлемые условия жизни. Эта моя инициатива, над которой работали все депутаты», – подчеркнул Осия.

13 депутатов, участников заседания, единогласно одобрили предложение о повышении социальных пособий.

В принятом Решении Собрания говорится:

– Установить с 01.01.2025 года следующие размеры социальных пособий, выплачиваемых из бюджете города Сухум категориям, состоящим на учете в муниципальном учреждении Администрации города Сухум «Расчетный центр по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат» и требования при их назначении:

– Ежемесячно пособия для детей в возрасте до 18 лет одинокой матери за одного ребенка – 4000 (четыре тысячи) рублей;

– При назначении пособия одинокой матери, воспитывающей троих и более детей пособия назначаются только одного вида по выбору (одинокая мать или многодетная семья);

– Ежемесячные пособия для детей до 18 лет для многодетной семьи – 5 детей и более по 3000 (три тысячи) рублей за каждого ребенка.

– При назначении пособия многодетным семьям обязательным условием является наличие постоянного места жительства в городе Сухум обоих родителей;

– Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет – 4000 (четыре тысячи) рублей;

– Ежемесячное пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы – 4000 (четыре тысячи) рублей.

– Ежемесячные пособия круглым сиротам до 18 лет – 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение вступает в силу после его опубликования.

Об этом сообщает Мадона Квициния, руководитель пресс-службы Городского собрания.