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Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

Новости Четверг, 26 декабря 2024 22:18
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В ГОСКОМИТЕТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта подвели итоги спортивного года и объявили лучших спортсменов, тренеров и судей уходящего года. В церемонии награждения лауреатов приняли участие председатель Госкомитета Таращ Хагба, его заместители Беслан Карчава и Роман Цкуа, советник и.о. президента Абхазии Ахра Ашуба, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и мастер спорта международного класса, чемпион СССР, чемпион Европы, кавалер орденов «Ахьдз-Апша» II и III степеней Раш Хутаба.

Они поздравили спортсменов с достижениями и пожелали дальнейших успехов.

В числе награжденных – спортсмены, которым в этом году удалось не только принять участие в крупнейших международных стартах, но и уверенно доказать там свое мастерство.

Элкан Гвазава признан лучшим спортсменом Республики Абхазия по тяжелой атлетике. Элкан является мастером спорта Абхазии по тяжелой атлетике. В 2024 году он стал серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером Игр стран БРИКС.

Инал Гаделия стал лучшим спортсменом года по дзюдо. Инал является мастером спорта Республики Абхазия международного класса по дзюдо. В 2024 году он стал бронзовым призером Игр стран БРИКС.

Сандро Харазия признан лучшим спортсменом по баскетболу. Он является мастером спорта Республики Абхазия по баскетболу. В 2024 году Сандро стал чемпионом Абхазии, признан лучшим игроком чемпионата, спортсмен принимал участие в Играх стран БРИКС.

Рахман Напиджев стал лучшим спортсменом года по самбо. Рахман – мастер спорта Республики Абхазия международного класса по самбо, бронзовый призер Игр БРИКС.

Герман Арджения признан лучшим спортсменом года по боксу. Он является мастером спорта Республики Абхазия международного класса по боксу. В 2024 году Герман стал победителем Игр стран БРИКС.

Инар Кетия стал лучшим борцом вольного стиля. Инар – мастер спорта Республики Абхазия международного класса по вольной борьбе. В 2024 году он стал бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих.

Тимур Исмоилов признан лучшим спортсменом по волейболу. Тимур – мастер спорта Республики Абхазия по волейболу, игрок команды «Апсны», которая принимает участие в чемпионате России Высшая лига «Б». В 2024 году он стал чемпионом Абхазии в составе команды из Гагры, признан лучшим нападающим чемпионата.

Рамазан Арапханов признан лучшим спортсменом Абхазии по греко-римской борьбе. Спортсмен является мастером спорта Республики Абхазия международного класса по греко-римской борьбе. В 2024 году он стал серебряным призером Игр стран БРИКС.

Леон Габлия стал спортсменом года по настольному теннису. Леон – мастер спорта Республики Абхазия по настольному теннису. В 2024 году он стал чемпионом Абхазии, принимал участие в Играх стран БРИКС.

Заур Тарба признан лучшим футболистом Абхазии. Заур – полузащитник владикавказской «Алании», которая является участником МЕЛБЕТ-Первая лига по футболу (ФНЛ).

Тренером года признан заслуженный тренер Абхазии по вольной борьбе, главный тренер национальной сборной Абхазии Тимур Джопуа, судьей года стал судья всероссийской и международной категории, почетный спортивный судья Республики Абхазия, судивший соревнования по боксу на Играх стран БРИКС Валерьян Арлан.

Президент Федерации национальных видов спорта Адгур Гунба стал лауреатом в номинации «Возрождение».

Член сборной Абхазии по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, победитель Международного турнира по мини-футболу «Кубок Победы» Роман Матяшов стал лауреатом номинации «Преодоление».

«Прорывом года» стала бронзовый призер Игр стран БРИКС в соревнованиях по боксу Беата Аршба.

Серебряный призер чемпионата Европы по боксу Сандро Цимцба был удостоен специальной номинации «Надежда».

Лучшим спортсменом года признан Герман Арджения, спортсменкой – Эрика Кварчия.

Тимур Исмоилов стал лучшим спортсменом по версии болельщиков, голосование проходило на странице Госкомитета по делам молодежи и спорта в социальной сети Instagram с 12 по 25 декабря.

Все были награждены дипломами и памятными часами, а лучшие спортсмены денежными призами.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 22:21

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