БАГРАТ КУТАРБА ИЗБРАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ АБХАЗИИ
Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Федерация каратэ кекусинкай Республики Абхазия выбрала лучшим спортсменом 2024 года сухумского каратиста Баграта Кутарба. Награждении приняли участие заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Роман Цкуа, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба и президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженый тренер Абхазии Виталий Читанава.
В 2024 году Баграт стал победителем Vl Открытого международного кубка «Ochamchira Open Cup» памяти первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, победителем краевых соревнований Краснодарского края «Пламя Победы», победителем XXIII- Открытого первенства Абхазии, победителем турнира СКФО «Кубок Домбая», победителем первенства Республики Крым, бронзовым призером первенства мира по всетилевлму спорту каратэ по версии пк-полный контакт, серебряным призером Международных соревнований «Казанский барс».
Тренирует спортсмена Виталий Читанава.