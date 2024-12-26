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Абхазия Информ

БАГРАТ КУТАРБА ИЗБРАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 26 декабря 2024 22:21
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БАГРАТ КУТАРБА ИЗБРАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ АБХАЗИИ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Федерация каратэ кекусинкай Республики Абхазия выбрала лучшим спортсменом 2024 года сухумского каратиста Баграта Кутарба. Награждении приняли участие заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Роман Цкуа, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба и президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженый тренер Абхазии Виталий Читанава.

В 2024 году Баграт стал победителем Vl Открытого международного кубка «Ochamchira Open Cup» памяти первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, победителем краевых соревнований Краснодарского края «Пламя Победы», победителем XXIII- Открытого первенства Абхазии, победителем турнира СКФО «Кубок Домбая», победителем первенства Республики Крым, бронзовым призером первенства мира по всетилевлму спорту каратэ по версии пк-полный контакт, серебряным призером Международных соревнований «Казанский барс».

Тренирует спортсмена Виталий Читанава.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 22:23

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