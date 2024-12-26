ТИМУР ИСМОИЛОВ СТАЛ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ АБХАЗИИ ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Завершилось голосование за звание лучшего спортсмена Абхазии 2024 года по версии болельщиков. Оно проходило с 12 по 25 декабря на странице Госкомитета РА по делам молодежи и спорта в Instagram. В голосовании были представлены 10 спортсменов, которые отличились в 2024 году в различных дисциплинах.
Среди них: Элкан Гвазава (тяжелая атлетика), Инал Гаделия (дзюдо), Леон Габлия (настольный теннис), Инар Кетия (вольная борьба), Сандро Харазия (баскетбол), Тимур Исмоилов (волейбол), Герман Арджения (бокс), Заур Тарба (футбол), Рахман Напиджев (самбо), Рамазан Арапханов (греко-римская борьба).
Волейболист Тимур Имоилов набрал наибольшее количество лайков на фото.
Он является мастером спорта Республики Абхазия по волейболу, кандидатом в мастера спорта России, игроком команды «Апсны», которая принимает участие в чемпионате России Высшая лига «Б». В 2024 году Тимур стал чемпионом Абхазии по волейболу в составе команды из Гагры, признан лучшим нападающим чемпионата.