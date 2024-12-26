ТИМУР ИСМОИЛОВ СТАЛ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ АБХАЗИИ ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Завершилось голосование за звание лучшего спортсмена Абхазии 2024 года по версии болельщиков. Оно проходило с 12 по 25 декабря на странице Госкомитета РА по делам молодежи и спорта в Instagram. В голосовании были представлены 10 спортсменов, которые отличились в 2024 году в различных дисциплинах.