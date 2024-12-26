ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет ежегодно принимает участие в акции БОО «Ассир Хамтаз», организованной благотворительной общественной организацией «Киараз». Это еще один способ стать частью большого и доброго дела, подарив новогоднее чудо детям, которые так искренне верят в свои мечты. А мечты, как принято говорить, обязательно должны сбываться!

Так, в этом году было исполнено желания 148 подопечных БОО «Киараз».

Стоит отметить, что каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается, а особенно, когда это касается исполнения желаний детей, ведь это малая часть того, что можно сделать для маленьких мечтателей.