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Абхазия Информ

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

Новости Четверг, 26 декабря 2024 22:27
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ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет ежегодно принимает участие в акции БОО «Ассир Хамтаз», организованной благотворительной общественной организацией «Киараз». Это еще один способ стать частью большого и доброго дела, подарив новогоднее чудо детям, которые так искренне верят в свои мечты. А мечты, как принято говорить, обязательно должны сбываться!

Так, в этом году было исполнено желания 148 подопечных БОО «Киараз».

Стоит отметить, что каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается, а особенно, когда это касается исполнения желаний детей, ведь это малая часть того, что можно сделать для маленьких мечтателей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 22:30

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