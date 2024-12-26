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Абхазия Информ

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У СУХУМСКИХ БОКСЕРОВ

Новости Четверг, 26 декабря 2024 22:30
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ЗОЛОТО И СЕРЕБРО У СУХУМСКИХ БОКСЕРОВ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. В Сириусе прошла матчевая встреча по боксу между спортсменами из Абхазии и г. Адлер. В турнире приняли участие более тридцати боксеров. Нашу республику представляли команда Гульрипшского района, под руководством главного тренера сборной команды Абхазии по боксу Эдуарда Депеляна и три юных спортсмена секции бокса Управления поделам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

По результатам всех боев, спортсмены г. Сухум завоевали два первых и одно второе место.

1 место – Саакян Сумбат в вес. категории 35 кг, 2013 г.р. и Саакян Артур в вес. категории 45 кг, 2014 г.р.

2 место – Микаелян Даниил в вес. категории 50 кг, 2010 г.р.

Тренирует победителей и призера Адлейба Беслан.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 22:34

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