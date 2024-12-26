СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА В СОЧИ
Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. В Сочи прошёл турнир по боксу, в котором приняли участие более двухсот спортсменов из различных городов Краснодарского края: Сочи, Дагомыса, Адлера, Туапсе и Краснодара, а также из Абхазии. Сухум на соревнованиях представили две команды спортсменов секции бокса управления по делам молодежи и спорта.
Победителями Новогоднего турнира среди спортсменов г. Сухум стали:
Шакая Леон (35 кг 2011-12 г.р.), Хиба Эраст (50 кг 2011-12 г.р.), Хурхумал Инал (54 кг 2011-12 г.р.).
Серебряные медали завоевали: Хиба Леон (воз/кат. 2009-2010 г.р. 52 кг), Микаелян Даниил (2009-2010 г.р. 46 кг), Андарбуа Сандро (2011-2012 г.р. 36 кг), Цушба Рамин (2011-2012 г.р. 46 кг), Чежия Давид (2011-2012 г.р. 54 кг), Чежия Аслан (2009-2010 г.р. до 57 кг), Шарапов Имиль ( 2009-2010 г.р. до 54 кг).
Тренируют победителей и призеров команд г. Сухум: Адлейба Беслан, Аршба Беслан, Авидзба Давид, Атумава Таташ и Смыр Саид.