СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА В СОЧИ

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. В Сочи прошёл турнир по боксу, в котором приняли участие более двухсот спортсменов из различных городов Краснодарского края: Сочи, Дагомыса, Адлера, Туапсе и Краснодара, а также из Абхазии. Сухум на соревнованиях представили две команды спортсменов секции бокса управления по делам молодежи и спорта.