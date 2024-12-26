РЕЗО ЗАНТАРИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ С ПЕРЕПАДНОЙ ГЭС-2

Начну сначала: когда эту перепадную гидростанцию курочили, разворовывали, металл отправляли в разные страны никого это не волновало – ни власти, ни гражданское общество. Когда же нашлись люди, желающие и умеющие работать сразу же появились «борцы за правду».

Кто реально хочет знать правду о перепадной ГЭС-2 советую изучить и законы нашей страны и документацию по поводу этой станции. Я имею к ней «отношение», как специалист-энергетик, а как депутат высшего законодательного органа страны, как-бы это высокопарно не звучало, я имею отношение КО ВСЕМУ, что происходит в нашей стране.

В распространенном репортаже даны ложные сведения и о правовом статусе этой станции, и обо мне. Сюда же приплели и Сухум ГЭС. Ну, уж вокруг этой станции столько наворочено, что можно только удивляться упорству этих людей на белое говорить черное.

Авторов репортажа, на так называемом канале «Аиашара», в котором свалили в кучу и перепадную станцию, и Сухум ГЭС волновала не судьба перепадной, а личность Резо Зантария.

Они ждут, что я подам на них в суд (как они этого заслуживают), но этим «акробатам пера, этим виртуозам фарса, этим шакалам ротационных машин» такого удовольствия я не доставлю. У меня есть дела поважнее, чем терять время на них», – говорится в заявлении парламентария.