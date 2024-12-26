 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕЗО ЗАНТАРИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ С ПЕРЕПАДНОЙ ГЭС-2

Новости Четверг, 26 декабря 2024 22:41
Оцените материал
(0 голосов)
РЕЗО ЗАНТАРИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ С ПЕРЕПАДНОЙ ГЭС-2

Сухум. 26 декабря. Абхазия-Информ. Депутат парламента Резо Зантария, сделал заявление по поводу публикуемых в соцсетях видео о перепадной ГЭС-2. В заявлении говорится:

«Отвечаю всем, кого волнует судьба перепадной ГЭС-2.

Начну сначала: когда эту перепадную гидростанцию курочили, разворовывали, металл отправляли в разные страны никого это не волновало – ни власти, ни гражданское общество. Когда же нашлись люди, желающие и умеющие работать сразу же появились «борцы за правду».

Кто реально хочет знать правду о перепадной ГЭС-2 советую изучить и законы нашей страны и документацию по поводу этой станции. Я имею к ней «отношение», как специалист-энергетик, а как депутат высшего законодательного органа страны, как-бы это высокопарно не звучало, я имею отношение КО ВСЕМУ, что происходит в нашей стране.

В распространенном репортаже даны ложные сведения и о правовом статусе этой станции, и обо мне. Сюда же приплели и Сухум ГЭС. Ну, уж вокруг этой станции столько наворочено, что можно только удивляться упорству этих людей на белое говорить черное.

Авторов репортажа, на так называемом канале «Аиашара», в котором свалили в кучу и перепадную станцию, и Сухум ГЭС волновала не судьба перепадной, а личность Резо Зантария.

Они ждут, что я подам на них в суд (как они этого заслуживают), но этим «акробатам пера, этим виртуозам фарса, этим шакалам ротационных машин» такого удовольствия я не доставлю. У меня есть дела поважнее, чем терять время на них», – говорится в заявлении парламентария.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2024 22:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЕ БОКСЕРЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА В СОЧИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.