ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Новости Пятница, 27 декабря 2024 19:41
Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике.
Рассматривался проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела».
Члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.