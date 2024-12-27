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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Новости Пятница, 27 декабря 2024 19:41
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике.

Рассматривался проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела».

Члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2024 20:02

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