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Абхазия Информ

КОМАНДА «АПСНЫ» ОТПРАВИЛАСЬ В РОСТОВ-НА-ДОНУ

Новости Пятница, 27 декабря 2024 19:51
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КОМАНДА «АПСНЫ» ОТПРАВИЛАСЬ В РОСТОВ-НА-ДОНУ

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. Команда «Апсны» отправилась в Ростов-на-Дону для участия в третьем туре чемпионата СКФО и ЮФО по баскетболу среди мужских команд. В рамках тура наша команда проведет игры с командами «Донские Соколы» (Новочеркасск), «Михайловский «Вепрь» (Михайловск) и «Эльбрус» (Черкесск).

В нынешнем сезоне борьбу за медали ведут восемь команд из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Черкесска, Михайловска, Донецкой Народной Республики, Симферополя и Республики Абхазия.

Всего в чемпионате СКФО-ЮФО состоится пять туров, по их результатам определится четверка сильнейших, которая разыграет награды в апреле следующего года в «Финале четырех».

Поездка сборной стала возможной благодаря общественной организации «Мирная Абхазия».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2024 20:02

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