В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта наградили лучшего спортивного работника года, спортивного комментатора, лучший район и Федерацию года.
Лучшим работником признан директор ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгар Крия.
Лучшей Федерацией 2024 года стала Федерация дзюдо и самбо Абхазии, президентом которой является Михаил Чалмаз.
Спортивным районом года назван Гагрский район.
Лучшим комментатором года признан спортивный журналист Александр Когония.
Все были награждены памятными часами и дипломами.