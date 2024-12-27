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Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

Новости Пятница, 27 декабря 2024 19:54
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В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта наградили лучшего спортивного работника года, спортивного комментатора, лучший район и Федерацию года.

Лучшим работником признан директор ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгар Крия.

Лучшей Федерацией 2024 года стала Федерация дзюдо и самбо Абхазии, президентом которой является Михаил Чалмаз.

Спортивным районом года назван Гагрский район.

Лучшим комментатором года признан спортивный журналист Александр Когония.

Все были награждены памятными часами и дипломами.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2024 20:02

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