 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВОГОДНЕЕ «ЗОЛОТО» АБХАЗИИ

Новости Пятница, 27 декабря 2024 20:02
Оцените материал
(0 голосов)
НОВОГОДНЕЕ «ЗОЛОТО» АБХАЗИИ

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе пиковый период ввоза цитрусовых. Абхазские мандарины ценятся за свой натуральный кисло-сладкий вкус, неповторимый аромат и сочность. Эти фрукты – традиционное украшение любого новогоднего стола.

К началу праздников объемы поставок мандаринов возрастают. На сегодняшний день из Абхазии поступает до 1 тысячи тонн мандаринов в сутки, таможенный контроль проходят в среднем более 200 грузовых машин с сельхозпродукцией. Тонны душистого груза из сопредельного государства везут в Сочи, Краснодар, Ростов, Москву, Петербург и другие города.

С октября 2024 г (начала сезона) на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен контроль порядка 30 тыс. тонн мандаринов. Это уже превышает показатель всего прошлого сезона (25 тыс. тонн). Кроме цитрусовых предприниматели продолжают ввозить апельсины (130 тонн), лимоны (270 тонн), фейхоа (800 тонн). Всего на сегодняшний день импортировано более 31 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии.

Электронное декларирование, использование современных технических средств контроля значительно ускоряет прохождение необходимых таможенных операций.

С начала сельскохозяйственного сезона сотрудники поста фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, непредоставлением фитосанитарных сертификатов на перевозимую сельхозпродукцию. По данным фактам постом возбуждено порядка 30 дел об административных правонарушениях.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2024 20:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ АБХАЗСКОГО ДЕПУТАТА ОБВИНИЛИ В РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ ЦЕЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.