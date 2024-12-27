НОВОГОДНЕЕ «ЗОЛОТО» АБХАЗИИ

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе пиковый период ввоза цитрусовых. Абхазские мандарины ценятся за свой натуральный кисло-сладкий вкус, неповторимый аромат и сочность. Эти фрукты – традиционное украшение любого новогоднего стола.

К началу праздников объемы поставок мандаринов возрастают. На сегодняшний день из Абхазии поступает до 1 тысячи тонн мандаринов в сутки, таможенный контроль проходят в среднем более 200 грузовых машин с сельхозпродукцией. Тонны душистого груза из сопредельного государства везут в Сочи, Краснодар, Ростов, Москву, Петербург и другие города.

С октября 2024 г (начала сезона) на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен контроль порядка 30 тыс. тонн мандаринов. Это уже превышает показатель всего прошлого сезона (25 тыс. тонн). Кроме цитрусовых предприниматели продолжают ввозить апельсины (130 тонн), лимоны (270 тонн), фейхоа (800 тонн). Всего на сегодняшний день импортировано более 31 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии.

Электронное декларирование, использование современных технических средств контроля значительно ускоряет прохождение необходимых таможенных операций.

С начала сельскохозяйственного сезона сотрудники поста фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, непредоставлением фитосанитарных сертификатов на перевозимую сельхозпродукцию. По данным фактам постом возбуждено порядка 30 дел об административных правонарушениях.