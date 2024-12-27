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Абхазия Информ

АБХАЗСКОГО ДЕПУТАТА ОБВИНИЛИ В РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ ЦЕЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Новости Пятница, 27 декабря 2024 20:05
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АБХАЗСКОГО ДЕПУТАТА ОБВИНИЛИ В РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ ЦЕЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии продолжает «радовать» дикими новостями. То депутаты друг друга перестреляют прямо на заседании, то один из депутатов окажется рейдером. Абхазские паблики пишут про возможный рейдерский захват Перепадной ГЭС-2 на реке Эрисцкали, расположенной в Галском районе.

Журналисты убедились, что на неработающей электростанции начаты ремонтные работы, которые, по утверждениям местных жителей, оплатил один из депутатов Народного собрания. Электростанция якобы находится в его собственности, хотя власти Абхазии не сообщали о продаже или передаче станции в аренду.

Перепадные ГЭС входят в комплекс Ингурской ГЭС – крупнейшей на Кавказе. Первая из каскада электростанций, плотинная, уже полностью восстановлена и функционирует на мощность в 220 мегаватт.

Еще в 2021 году директор Ингурской ГЭС Леван Мебония сообщал о намерениях восстановить три остальные малые станции, каждая из которых имеет мощность 40 МВт. Однако абхазские власти высказывали планы передать эти объекты компании «СухумГЭС», что подразумевало получение лишь 20% произведенной электроэнергии безвозмездно.

Ремонтно-восстановительные работы на ГЭС-2 в Абхазии не согласованы, сообщил гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

И.о. главы абхазского правительства Валерий Бганба поручил МВД приостановить работы на Перепадной ГЭС-2. Он отметил, что работы ведутся без ведома властей. Хотя от дома правительства до электростанции ехать всего 3-4 часа – чиновники должны были бы знать, что происходит на стратегическом объекте.

https://akcent.site/novosti/37883?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F1cfdf5ee-faec-5f00-a0d5-6e63b4865a7f

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2024 20:10

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