ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 29 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. 23 майнинг-аппарата изъяли сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста «Псоу» в Пицунде и в селе Хыпста. Как сообщили в ГТК, 19 единиц оборудования нашли в коммерческом помещении частного дома на улице Агрба в Пицунде. Они принадлежали гражданину Бутба. 13 были подключены к сети, но не работали.