ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 29 МАЙНИНГ-АППАРАТА
Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. 23 майнинг-аппарата изъяли сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста «Псоу» в Пицунде и в селе Хыпста. Как сообщили в ГТК, 19 единиц оборудования нашли в коммерческом помещении частного дома на улице Агрба в Пицунде. Они принадлежали гражданину Бутба. 13 были подключены к сети, но не работали.
Еще 4 подключенных аппарата обнаружили в частном доме в селе Хыпста, владелец – Джения.
В с. Дурипш изъято 6 аппаратов по добыче криптовалюты. Оборудование, принадлежащее Герзмава Осману Хирбеевичу, демонтировано, изъято и помещено на склад РО СГБ.