 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 29 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Новости Пятница, 27 декабря 2024 20:13
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА СУТКИ ИЗЪЯТО 29 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Сухум. 27 декабря. Абхазия-Информ. 23 майнинг-аппарата изъяли сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста «Псоу» в Пицунде и в селе Хыпста. Как сообщили в ГТК, 19 единиц оборудования нашли в коммерческом помещении частного дома на улице Агрба в Пицунде. Они принадлежали гражданину Бутба. 13 были подключены к сети, но не работали.

Еще 4 подключенных аппарата обнаружили в частном доме в селе Хыпста, владелец – Джения.

В с. Дурипш изъято 6 аппаратов по добыче криптовалюты. Оборудование, принадлежащее Герзмава Осману Хирбеевичу, демонтировано, изъято и помещено на склад РО СГБ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2024 20:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 9-ОЕ, 10-ОЕ И 15-ОЕ ЯНВАРЯ ОБЪЯВЛЕНЫ РАБОЧИМИ ДНЯМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.