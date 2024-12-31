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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2025 ГОД» И УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Новости Вторник, 31 декабря 2024 12:44
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ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2025 ГОД» И УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2025 год». Проект бюджета представил и. о. вице-премьера, министр финансов Владимир Делба.

Общий объем Государственного бюджета на 2025 год прогнозируется:

по доходам – 17 млрд 359 млн 347,7 тыс. рублей,

по расходам – 17 млрд 491 млн 906,8 тыс. рублей,

размер дефицита госбюджета – 132 млн 559,1 тыс. руб.

Параметры республиканского бюджета на 2025 г.:

по доходам – 13 млрд 145 млн 838,4 тыс. руб.,

по расходам – 13 млрд 278 млн 397,5 тыс. руб.,

размер дефицита республиканского бюджета – 132 млн 559,1 тыс. руб.

30.12.2024

Парламент принял в окончательном чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2025 год  

Парламент принял в окончательном чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2025 год  

Депутаты Парламента приняли в окончательном чтении бюджеты шести внебюджетных фондов на 2025 год.

Все бюджеты являются бездефицитными.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам прогнозируется в сумме 90 млн 571,3 тыс. руб.

Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда по доходам и расходам составит 232 млн 475,9 тыс. руб.

Бюджет Фонда репатриации по доходам и расходам составит 385 млн 130,1 тыс. руб.

Доходы и расходы Дорожного фонда планируются в размере 160 млн руб.

Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2025 год планируются в сумме 258 млн 937,8 тыс. руб.

Бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составит 1 млрд 882 млн 796,5 тыс. руб.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 31 декабря 2024 12:53

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