БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Уважаемый Владимир Владимирович,

примите сердечные поздравления с наступающим Новым, 2025 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Дорожим отношениями с Российской Федерацией, базирующимися на принципах союзничества и стратегического партнерства. Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития.

Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации – мира и процветания», – говорится в поздравлении.