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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Новости Вторник, 31 декабря 2024 12:49
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БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с наступающими Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович,

примите сердечные поздравления с наступающим Новым, 2025 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Дорожим отношениями с Российской Федерацией, базирующимися на принципах союзничества и стратегического партнерства. Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития.

Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации – мира и процветания», – говорится в поздравлении.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 31 декабря 2024 12:54

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