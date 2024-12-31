БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с наступающими Новым годом и Рождеством.
В поздравлении говорится:
Уважаемый Владимир Владимирович,
примите сердечные поздравления с наступающим Новым, 2025 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Дорожим отношениями с Российской Федерацией, базирующимися на принципах союзничества и стратегического партнерства. Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития.
Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации – мира и процветания», – говорится в поздравлении.
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