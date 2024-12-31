 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ.

Новости Вторник, 31 декабря 2024 12:54
Оцените материал
(0 голосов)
СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ.

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось завершающее заседание осенней сессии Парламента Республики Абхазия.

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2024 год».

«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2025 год».

«О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2025 год».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об оружии».

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот».

Рассмотрен и принят в первом чтении законопроект

«О Республиканском бюджете на 2025 год».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:

«О даче согласия на производство обысков в жилище депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Харазия Адгура Рафетовича».

«О порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» от 15 июня 2015 года № 3784-с-V в части автоматизированной судебно-информационной системы».

«О создании рабочей группы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по выработке поправок в Конституции Республики Абхазия».

Парламентарии начали активную работу над изменениями основного закона страны. На пленарном заседании депутаты единогласно поддержали создание специальной рабочей группы для разработки конституционных поправок.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил неотложную необходимость изменений в политической системе республики. Он подчеркнул, что текущая система управления достигла своего предела и политические кризисы последних лет показали необходимость модернизации конституционных норм.

По мнению парламентариев, отсутствие своевременных реформ может привести к новой волне нестабильности в республике. Абхазия уже сталкивалась с серьезными политическими потрясениями, включая насильственную смену власти. Предлагаемые изменения направлены на предотвращение подобных сценариев и обеспечение устойчивого развития государства.

Парламентская рабочая группа уже готовится к тщательной проработке предложенных поправок, которые планируется вынести на рассмотрение депутатов в ближайшее время.

Также было принято постановление «Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2025 год».

«Об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии)».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Арт Аква» земельного участка площадью 2,21 га в с. Алахадзы для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Паритет» земельных участков общей площадью 0,43 га в с. Хыпста для строительства средств размещения гостиничного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,06 га в с. Эшера из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Прочитано 120 раз Последнее изменение Вторник, 31 декабря 2024 13:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ В ДОМЕ ДЕПУТАТА А.Р ХАРАЗИЯ ИЗЪЯТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.