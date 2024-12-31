СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ.

Рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2024 год».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2024 год».

«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2025 год».

«О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2025 год».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об оружии».

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части административных правонарушений в области таможенного дела».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия».

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот».

Рассмотрен и принят в первом чтении законопроект

«О Республиканском бюджете на 2025 год».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:

«О даче согласия на производство обысков в жилище депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Харазия Адгура Рафетовича».

«О порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» от 15 июня 2015 года № 3784-с-V в части автоматизированной судебно-информационной системы».

«О создании рабочей группы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по выработке поправок в Конституции Республики Абхазия».

Парламентарии начали активную работу над изменениями основного закона страны. На пленарном заседании депутаты единогласно поддержали создание специальной рабочей группы для разработки конституционных поправок.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил неотложную необходимость изменений в политической системе республики. Он подчеркнул, что текущая система управления достигла своего предела и политические кризисы последних лет показали необходимость модернизации конституционных норм.

По мнению парламентариев, отсутствие своевременных реформ может привести к новой волне нестабильности в республике. Абхазия уже сталкивалась с серьезными политическими потрясениями, включая насильственную смену власти. Предлагаемые изменения направлены на предотвращение подобных сценариев и обеспечение устойчивого развития государства.

Парламентская рабочая группа уже готовится к тщательной проработке предложенных поправок, которые планируется вынести на рассмотрение депутатов в ближайшее время.

Также было принято постановление «Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2025 год».

«Об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии)».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Арт Аква» земельного участка площадью 2,21 га в с. Алахадзы для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Паритет» земельных участков общей площадью 0,43 га в с. Хыпста для строительства средств размещения гостиничного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,06 га в с. Эшера из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».