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Абхазия Информ

В ДОМЕ ДЕПУТАТА А.Р ХАРАЗИЯ ИЗЪЯТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ

Новости Вторник, 31 декабря 2024 13:24
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В ДОМЕ ДЕПУТАТА А.Р ХАРАЗИЯ ИЗЪЯТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на основании постановления Сухумского городского суда и согласия Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия произведены обыски по месту жительства депутата Харазия А.Р. по результатам которых в домовладении, расположенном по адресу: село Багмаран Гулрыпшского района, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами.

По изъятым объектам в Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Правоохранительными органами продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазия Адгура Рафетовича

Прочитано 124 раз Последнее изменение Вторник, 31 декабря 2024 13:30

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