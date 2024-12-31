В ДОМЕ ДЕПУТАТА А.Р ХАРАЗИЯ ИЗЪЯТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на основании постановления Сухумского городского суда и согласия Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия произведены обыски по месту жительства депутата Харазия А.Р. по результатам которых в домовладении, расположенном по адресу: село Багмаран Гулрыпшского района, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами.