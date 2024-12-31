РАБОТА ТРАНСПОРТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. В новогоднюю ночь троллейбусы будут курсировать до 4 часов утра, сообщил директор МУ «Троллейбусное управление» Администрации г. Сухум Аслан Алан. 31 декабря проезд на общественном транспорте (троллейбусы и автобусы) будет бесплатным.

В праздничные дни будут вечерние рейсы троллейбусов до 23 часов по двум направлениям – Новый район и Старый поселок. Автобусы вечером 31 декабря с 19 часов до 23:30 часов будут отъезжать с остановки у площади Свободы по ул. Ардзинба (горбольница).

«Три автобуса будут ехать в сторону Нового района, два автобуса в сторону Маяка. В праздничные дни автобусы будут курсировать по маршрутам в обычном режиме. Новый район – Рынок с 7 часов до 19 часов. Последний рейс с рынка отъедет в 18:20. По направлению Маяк – Рынок в 18:10 отъезжает с рынка последний рейс», – уточнил директор АТП Леонид Шулумба.