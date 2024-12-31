ОТВЕРЖДЁН БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ НА 2025 ГОД

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского собрания, во втором и окончательном чтении принят бюджет столицы на 2025 год. В заседании принимал участие глава Администрации Сухума Беслан Эшба. Прежде чем перейти к рассмотрению повестки дня, председатель Горсобрания Дмитрий Осия вручил благодарственное письмо инженеру по благоустройству МУ «Управление городским хозяйством» Администрации г. Сухум Каме Кутелия «за красивое, яркое оформление главной елки страны на площади Свободы».

«От лица Сухумского городского собрания выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашим коллегам. Украшения сверкают яркими огнями, создавая атмосферу волшебства и праздника для жителей Сухума и гостей города. Впечатления у всех самые положительные. Спасибо Вам за подаренное новогоднее настроение детям и взрослым! Благодарю за проявленные активность и креативность в работе», – сказал Дмитрий Осия.

Об основных параметрах бюджета рассказал начальник управления финансов Администрации г. Сухум Алхас Лагвилава. Предлагается принять бюджет в сумме 2 млрд 79 млн рублей. Объем расходов бюджета – 2 млрд 121 млн рублей. Межбюджетный трансферт из республиканского бюджета – 42 млн рублей. По словам Алхаса Лагвилава, бюджетообразующая статья – это подоходный налог.

«Доля подоходного налога в общем объеме доходов города – 52,3 процента. Прогнозируется в 2025 году поступлений налогов на более 1 миллиарда рублей, на 139 миллионов больше параметров 2024 года. Далее идет налог на прибыль – 35,2 процента», – уточнил Лагвилава.

По словам председателя СГС Дмитрия Осия, после первого чтения с администрацией города были учтены и проработаны предложения депутатов.

«Бюджет сформирован с повышением расходов по всем направлениям – здравоохранение, образование, культура. Хочу отметить, что консенсусная, рабочая атмосфера, которая сложилась между администрацией и Сухумским городским собранием позволила принять все необходимые параметры бюджета на 2025 год», – сказал Осия.

Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба обратил внимание, что в 2020 году бюджет столицы составлял 1 млрд 121 млн рублей, а на 2025 год принимается бюджет уже 2 млрд 121 млн рублей.

«То есть ровно на 1 миллиард у нас вырос бюджет по отношению к 2020 году. Это наш общий успех, не только главы и администрации, но и особенно налоговой службы, а также всех, кто любит свой город, работает и создает рабочие места. Есть существенная доля подоходного налога, налога на прибыль. У нас добропорядочные, честные предприниматели, фирмы, компании работают в городе Сухум. Ведут честный бизнес, и спасибо им за такую активность», – сказал Беслан Эшба.

Председатель комиссии по бюджету СГС Давид Чхеидзе отметил, что депутаты подробно изучили параметры столичного бюджета на предстоящий год.

«Важно, что в бюджете предусмотрено повышение заработной платы учителям, тренерам спортивных школ. Хотел бы отметить, что благодаря бюджету в 2024 году удалось реализовать большое количество социальных проектов, по линии здравоохранения проведен огромный объем работы. Установлены 15 детских площадок. Также хочу поблагодарить за установку детской площадки для особенных детей. Бюджет Сухума – является драйвом всех преобразований в столице. Он традиционно социальный, отражает актуальные вопросы потребностей сухумцев. Хотел бы поблагодарить в лице Беслана Федоровича всю администрацию в целом. Несмотря на то, что 2024 год и конец года был непростым, все управления работали, бывало, в сложных ситуациях, оперативно все делалось. Также хотелось бы отметить слаженную работу городской налоговой службы», – сказал Давид Чхеидзе.

Председатель СГС Дмитрий Осия отметил, что совместно с администрацией города ежегодно увеличивается размер социальных выплат.

«За последние пять лет социальные выплаты были подняты в несколько раз. Фактически, мы каждый год поднимаем на 50-100 процентов эти выплаты. Сегодня это уже более или менее чувствительные цифры, цифры, про которые не стыдно говорить и действительно семьям будут помогать. Мы и дальше с администрацией города будем работать над повышением выплат», – сказал Дмитрий Осия.