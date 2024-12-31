ПЯТИМЕТРОВУЮ ЕЛКУ ИЗ МАНДАРИНОВ УСТАНОВИЛИ В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ
Новости Вторник, 31 декабря 2024 13:43
Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. Новогоднюю елку «Мандариновый заряд» установили в Сухуме на площади возле Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Высота мандариновой елки превышает 5 м. По словам авторов композиции, это первая в мире елка из мандаринов такой высоты.
На цитрусовую елку в Абхазии ушло более 1,5 тонны мандаринов.
Оранжевую ель установили в честь фестиваля «Мандарин», который пройдет в нескольких районах республики с 3 по 8 января.