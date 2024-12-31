В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ СОСТОИТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
Новости Вторник, 31 декабря 2024 13:52
Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. 5 января в 18.00 в концертном зале Новоафонской пещеры в рамках празднования юбилейного года состоится долгожданный рождественский концерт.
На глубине, среди таинственных декораций Новоафонской пещеры в условиях идеальной акустики артисты государственной хоровой капеллы исполнят классические произведения хоровой музыки и рождественские песни.
В программе абхазская, русская, западно-европейская хоровая музыка и рождественские песни.