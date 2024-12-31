 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ СОСТОИТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Новости Вторник, 31 декабря 2024 13:52
Оцените материал
(0 голосов)
В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ СОСТОИТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. 5 января в 18.00 в концертном зале Новоафонской пещеры в рамках празднования юбилейного года состоится долгожданный рождественский концерт.

На глубине, среди таинственных декораций Новоафонской пещеры в условиях идеальной акустики артисты государственной хоровой капеллы исполнят классические произведения хоровой музыки и рождественские песни.

В программе абхазская, русская, западно-европейская хоровая музыка и рождественские песни.

Прочитано 110 раз Последнее изменение Вторник, 31 декабря 2024 13:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЯТИМЕТРОВУЮ ЕЛКУ ИЗ МАНДАРИНОВ УСТАНОВИЛИ В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.