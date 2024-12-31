ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта имени С. В. Багапш состоялся открытый турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР Т. Х. Барциц. В соревнованиях приняли участие 162 спортсмена из различных городов и районов Абхазии, а также из города Сочи.
Победителями турнира в своих весовых и возрастных категориях стали: Кархалава Таир (весовая категория 30 кг), Чхеидзе Лаша (весовая категория 28 кг), Зантария Денис (весовая категория 26 кг), Бороловец Алан (весовая категория 35 кг), Хагба Осман (весовая категория 38 кг), Кархалава Дамей (весовая категория 48 кг), Жиба Сандро (весовая категория 52 кг), Базильский Лаша (весовая категория 62 кг), Капба Алан (весовая категория 55 кг) и Харчилава Данат (весовая категория 38 кг).
Второе место заняли: Квициния Данат (весовая категория 57 кг), Цкуа Ален (весовая категория 55 кг), Аршба Сандро (весовая категория 41 кг), Попков Донат (весовая категория 44 кг), Бигвава Максим (весовая категория 38 кг), Максудов Писирхан (весовая категория 52 кг), Гогия Ника (весовая категория 44 кг), Пачкория Адик (весовая категория 38 кг).
Третье место заняли: Цвижба Инал (весовая категория 52 кг), Цулукия Кирилл (весовая категория 57), Арлан Нестор (весовая категория 48 кг), Кутелия Арсен (весовая категория 41 кг), Кара Ахмед-оглы Назар (весовая категория 41 кг), Мкелба
Ахмад (весовая категория 30 кг), Капба Владлен (весовая категория 32 кг), Какубава Нестор (весовая категория 38 кг), Когония Еснат (весовая категория 28 кг), Куркунава Лео (весовая категория 35 кг), Махиев Давид (весовая категория 35 кг), Лагвилава Астан (весовая категория 28 кг), Гогуа Азамат (весовая категория 35 кг), Авидзба Нестор (весовая категория 44 кг), Утанов Макар (весовая категория 48 кг), Гублия Данат (весовая категория 48 кг).
Победителей и призёров подготовили тренеры: Берая Игорь, Алабян Размик, Хашба Мераб, Бороловец Виктор, Кецба Алмас, Цвижба Ахра, Джопуа И. Р., Бобуа Инал, Адлейба Адгур.
Организаторы мероприятия – МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».