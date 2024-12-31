ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта имени С. В. Багапш состоялся открытый турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР Т. Х. Барциц. В соревнованиях приняли участие 162 спортсмена из различных городов и районов Абхазии, а также из города Сочи.