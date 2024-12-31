СОТРУДНИКИ МВД ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 31 декабря. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий на территории Республики Абхазии в период праздничных дне, согласно приказу и.о. министра внутренних дел Роберта Киут весь личный состав подразделений центрального аппарата ведомства, городских управлений и районных отделов внутренних дел с 31 декабря 2024 г. по 14 января 2005 г. включительно переведен на усиленный режим несения службы.

Служебный график установлен в режиме 50/50.