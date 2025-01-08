НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПРОШЕДШЕГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

Лучшим вратарем стал голкипер очамчырского «Ерцаху» Леон Кутелия, лучшим защитником признан игрок сухумского «Нарта» Аляс Асландзия, лучшим полузащитником стал игрок «Нарта» Наур Цвинария, еще один игрок «Нарта» Эмир Джопуа признан лучшим нападающим и лучшим молодым игроком сезона.

Лучшим бомбардиром стал полузащитник сухумского «Нарта» Тимур Агрба, который 22 раза поразил ворота соперников.

Тренером года прошедшего сезона Апсны Супер Лиги стал тренер сухумского «Нарта» Астамур Логуа.

По итогам ежегодного опроса, проведенного Федерацией футбола Абхазии на определение лучшего игрока чемпионата Абхазии нынешнего сезона полузащитник сухумского «Нарта» Тимур Агрба большинством голосов опередил занявших соответственно второе и третье места Льва Тарба и Георгия Тодуа.

31-ый чемпионат республики проходил с 12 марта по 7 ноября, в нем принимали участие восемь команд: «Нарт», «Динамо», «Рица», «Афон», «Гагра», «Ерцаху», «Бзана» и «Садз».

По итогам сезона первое место у сухумского «Нарта», на втором месте команда из Гагры, на третьем – гудаутская «Рица».