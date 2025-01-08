 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПРОШЕДШЕГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

Новости Среда, 08 января 2025 18:03
Оцените материал
(0 голосов)
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПРОШЕДШЕГО ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

Сухум. 8 января 2025. Абхазия-Информ. Федерация футбола назвала имена лучших футболистов Абхазии по итогам прошедшего сезона Апсны Супер Лиги.

Лучшим вратарем стал голкипер очамчырского «Ерцаху» Леон Кутелия, лучшим защитником признан игрок сухумского «Нарта» Аляс Асландзия, лучшим полузащитником стал игрок «Нарта» Наур Цвинария, еще один игрок «Нарта» Эмир Джопуа признан лучшим нападающим и лучшим молодым игроком сезона.

Лучшим бомбардиром стал полузащитник сухумского «Нарта» Тимур Агрба, который 22 раза поразил ворота соперников.

Тренером года прошедшего сезона Апсны Супер Лиги стал тренер сухумского «Нарта» Астамур Логуа.

По итогам ежегодного опроса, проведенного Федерацией футбола Абхазии на определение лучшего игрока чемпионата Абхазии нынешнего сезона полузащитник сухумского «Нарта» Тимур Агрба большинством голосов опередил занявших соответственно второе и третье места Льва Тарба и Георгия Тодуа.

31-ый чемпионат республики проходил с 12 марта по 7 ноября, в нем принимали участие восемь команд: «Нарт», «Динамо», «Рица», «Афон», «Гагра», «Ерцаху», «Бзана» и «Садз».

По итогам сезона первое место у сухумского «Нарта», на втором месте команда из Гагры, на третьем – гудаутская «Рица».

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ МВД ПЕРЕВЕДЕНЫ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.