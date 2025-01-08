НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Среда, 08 января 2025 18:20
Сухум. 8 января 2025. Абхазия-Информ. В связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, с 9 января 2025 года вводятся новые ограничения на поставку электроэнергии.
Эти меры направлены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы страны.
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