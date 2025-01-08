Сухум. 8 января 2025. Абхазия-Информ. В 2025 году треть бюджета Абхазии составляют безвозвратные финансовые перечисления от России. В условиях политической нестабильности и экономических трудностей республика продолжает существовать за счёт российской помощи, хотя присоединяться к РФ не спешит.

Напротив, как отмечают аналитики, Абхазия воспринимает российские дотации как своеобразную дань за то, что республика сохраняет дистанцию от Грузии.

Большинство жителей Абхазии уверены: деньги от России – это плата за дружбу, но стать частью РФ они не готовы. В итоге складывается парадоксальная ситуация: Москва финансирует Абхазию, но взамен не получает ни лояльности, ни экономического сотрудничества.

Антироссийские настроения в Абхазии и отказ от инвестиций

Несмотря на многолетнюю поддержку со стороны России, отношения между странами нельзя назвать теплыми. В ноябре 2024 года местный парламент под давлением оппозиции отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Москвой, объяснив это желанием сохранить экономический суверенитет республики.

Этот шаг вызвал бурю недовольства в Кремле и в деловых кругах России. В результате президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку, а российские бизнес-проекты в регионе были заморожены.

Эксперты называют произошедшее антироссийским переворотом. Политическая неопределённость привела к энергетическому кризису, и в декабре Абхазия погрузилась в темноту. Ситуация усугубилась угрозой срыва новогоднего туристического сезона и падением доходов от популярного в регионе майнинга криптовалюты.

Российская помощь: свет для майнинга и туристов

Россия вновь пришла на помощь: с 23 декабря бесплатная электроэнергия из РФ начала поступать в Абхазию. Это позволило восстановить работу майнинговых ферм, отопление зданий и гостиниц.

Однако, как отмечают многие россияне, именно майнинг остаётся главной статьёй доходов республики, а российская электроэнергия становится инструментом для извлечения прибыли.

К концу 2024 года Москва дополнительно перечислила Абхазии 5,2 млрд рублей. На фоне внутренних экономических проблем в самой России этот шаг вызвал волну критики среди граждан.

В социальных сетях активно обсуждают вопрос: почему абхазы получают электроэнергию бесплатно, а россияне платят за неё из собственных карманов?

Помимо дотаций и электроэнергии, ещё одним источником дохода для Абхазии остаются российские туристы. Сдача жилья отдыхающим приносит местным жителям значительный доход.

Однако туристический сервис в регионе далёк от идеала. Многие россияне жалуются на грубость со стороны местных жителей и дискриминацию.

«На русских женщин абхазы смотрят, как на доступных», – рассказывают туристки.

Мужчины тоже сталкиваются с трудностями: парковки отказывают автомобилям с российскими номерами, а конфликты часто заканчиваются драками.

Несмотря на это, низкие цены на отдых в Абхазии продолжают привлекать туристов. В 2025 году республика ожидает рекордное количество гостей, даже несмотря на сохраняющиеся антироссийские настроения.

Цифры и факты по Абхазии

К концу 2025 года бюджет Абхазии составит около 17,2 млрд рублей. Из них 12 млрд – собственные доходы республики, а оставшиеся 5,2 млрд – перечисления от России. Для сравнения, бюджет России в 2025 году составит 40,3 трлн рублей.

Если представить, что Россия получила бы аналогичную поддержку извне, то это составило бы около 20 трлн рублей – сумма, эквивалентная строительству тысяч школ и больниц.

Вопросы без ответов

Почему Россия продолжает оказывать поддержку Абхазии, несмотря на отсутствие явных экономических и политических выгод? Этот вопрос остаётся открытым. Абхазия сохраняет суверенитет, препятствует российским инвестициям и ведёт себя сдержанно по отношению к Москве. Возможно, дружба с республикой носит исключительно политический характер, а экономическая логика в данном случае отходит на второй план.

Тем не менее, критики такого подхода уверены: если отношения между странами останутся в таком формате, России придётся пересмотреть своё отношение к Абхазии и определить новые правила финансового взаимодействия.

https://www.ptoday.ru/5356-besplatnyj-svet-i-zolotoj-majning-kak-abhazija-zhivet-za-schet-rossii.html