ПЯТЬ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЦИК
Сухум. 8 января 2025. Абхазия-Информ. Регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии подошла к концу. Документы для регистрации в ЦИК предоставили Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Адгур Хурхумал и Роберт Аршба.
Кандидатами в вице-президенты стали Беслан Бигвава, Алхас Джинджал, Адгур Какоба, Тенгиз Кутелия и Даут Агрба.
В ЦИК уточнили, что Шамиль Адзинба, Кан Кварчия и Беслан Квициния сняли свои кандидатуры.
Регистрация кандидатов продлится 10 дней. После этого они смогут начать официальную агитацию.