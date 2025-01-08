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Абхазия Информ

ПЯТЬ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЦИК

Новости Среда, 08 января 2025 18:42
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ПЯТЬ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ ПРЕДСТАВИЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЦИК

Сухум. 8 января 2025. Абхазия-Информ. Регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии подошла к концу. Документы для регистрации в ЦИК предоставили Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Адгур Хурхумал и Роберт Аршба.

Кандидатами в вице-президенты стали Беслан Бигвава, Алхас Джинджал, Адгур Какоба, Тенгиз Кутелия и Даут Агрба.

В ЦИК уточнили, что Шамиль Адзинба, Кан Кварчия и Беслан Квициния сняли свои кандидатуры.

Регистрация кандидатов продлится 10 дней. После этого они смогут начать официальную агитацию.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 08 января 2025 18:44

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