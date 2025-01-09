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Абхазия Информ

В МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Новости Четверг, 09 января 2025 22:26
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В МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Сухум. 9 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по результатам работы Управления уголовного розыска МВД. В нем приняли участие курирующий блок криминальной милиции первый заместитель министра Руслан Ажиба и начальник УУР Алхас Габлия.

Габлия доложил о принимаемых мерах по розыску депутата Парламента Адгура Харазия, открывшего стрельбу в стенах народного Собрания, в результате чего был смертельно ранен депутат Вахтанги Голандзия, а также ранен депутат Кан Кварчия. Оперативные службы ведут поиск Харазия, устанавливают его местонахождение.

Так же продолжаются следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего обстрел дома депутата Адгура Харазия, имевшего место 24 декабря 2024 года. По данному факту в соответствии с ч. 2 ст. 164 и ч. 2 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело.

В целом отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности в 2024 году. Сокращение в сравнении с 2023 годом составляет 79 фактов.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2025 22:29

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