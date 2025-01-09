АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ВРУЧИЛА СЕРТИФИКАТ НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПЕРВОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В НОВОМ ГОДУ

Сухум. 9 января 2025. Абхазия-Информ. Первый сухумец, родившийся в 2025 году – мальчик в семье Алисы Инапшба и Гудисы Цкуя. Он родился днем 4 января. Его вес 4 100, рост 53 сантиметра. Отец ребенка выбрал ему имя Шамиль.

Маме новорожденного Администрация города Сухум вручила сертификат на 100 тысяч рублей. Ежегодную традицию поздравления от имени главы администрации выполняет замглавы Автандил Сурманидзе.

Мама ребенка поделилась, что это первый подарок сыну, и такой весомый. А сам Шамиль станет подарком для своей трехлетней сестры Наалы, которая с нетерпением ждет его дома. Маму с новорожденным выписали сегодня.

По словам неонатолога роддома Ады Ампар, роды прошли благополучно, ребенок чувствует себя хорошо, кормится молоком матери.

В Сухумском роддоме с 1 января родилось 18 детей.

Об этом сообщает сайт столицы.