В АБХАЗИИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ

Сухум. 9 января 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года, Абхазия приняла на себя обязательства по гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации в срок не позднее 3 лет со дня вступления в силу Договора.

Реализация Программы гармонизации была начата в 2021 году и также предусматривала ряд мероприятий в сфере таможенного дела – разработку Таможенного кодекса, изменение таможенно-тарифной политики и др.

В рамках реализации Программы гармонизации началось применение товарной номенклатуры видов экономической деятельности ЕАЭС вместо товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ в редакции 1996 года, которая применялась до 1 января 2023 года (Постановление Кабмина от 29.09.2021 г. № 92).

В соответствии с достигнутыми договоренностями, гармонизация таможенного тарифа осуществляется поэтапно.

31 мая 2024 года Кабинетом министров Республики Абхазия было принято Постановление №68, устанавливающее с 1 января 2025 года новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50 %.

Для сравнения, степень гармонизации таможенного тарифа Республики Южная Осетия с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 99%, за исключением ставок пошлин на ввоз транспортных средств.

Поправки, внесенные постановлением, затронули большую часть товарных позиций, при этом основные изменения выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.

Также необходимо отметить, что в соответствии с Соглашением о режиме торговли товарами, при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, таможенная пошлина не взимается при предоставлении сертификата страны происхождения (СТ-1). Данное положение приводит к полному освобождению от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров, вне зависимости от действующей ставки таможенной пошлины и активно применяется участниками внешнеэкономической деятельности при импорте в Абхазию продуктов питания, строительных материалов и нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.