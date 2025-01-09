 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ

Новости Четверг, 09 января 2025 22:36
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ

Сухум. 9 января 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года, Абхазия приняла на себя обязательства по гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации в срок не позднее 3 лет со дня вступления в силу Договора.

Реализация Программы гармонизации была начата в 2021 году и также предусматривала ряд мероприятий в сфере таможенного дела – разработку Таможенного кодекса, изменение таможенно-тарифной политики и др.

В рамках реализации Программы гармонизации началось применение товарной номенклатуры видов экономической деятельности ЕАЭС вместо товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ в редакции 1996 года, которая применялась до 1 января 2023 года (Постановление Кабмина от 29.09.2021 г. № 92).

В соответствии с достигнутыми договоренностями, гармонизация таможенного тарифа осуществляется поэтапно.

31 мая 2024 года Кабинетом министров Республики Абхазия было принято Постановление №68, устанавливающее с 1 января 2025 года новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50 %.

Для сравнения, степень гармонизации таможенного тарифа Республики Южная Осетия с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 99%, за исключением ставок пошлин на ввоз транспортных средств.

Поправки, внесенные постановлением, затронули большую часть товарных позиций, при этом основные изменения выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.

Также необходимо отметить, что в соответствии с Соглашением о режиме торговли товарами, при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, таможенная пошлина не взимается при предоставлении сертификата страны происхождения (СТ-1). Данное положение приводит к полному освобождению от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров, вне зависимости от действующей ставки таможенной пошлины и активно применяется участниками внешнеэкономической деятельности при импорте в Абхазию продуктов питания, строительных материалов и нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2025 22:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В АБХАЗИИ ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.