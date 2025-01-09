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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новости Четверг, 09 января 2025 22:41
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В АБХАЗИИ ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сухум. 9 января 2025. Абхазия-Информ. С 1 января 2025 года в Абхазии повысились тарифы на электроэнергию.

Новые тарифы составляют:

физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз должны платить 2 руб. 20 коп.;

физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы – 1 руб. 70 коп.;

некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 2 руб. 20 коп.;

объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 2 руб. 20 коп.;

предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 2 руб. 20 коп.;

юридические лица, индивидуальные предприниматели – 3 руб. 20 коп.;

госорганы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №2), финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Республики Абхазия – 3 руб. 20 коп.;

Государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением некоммерческих организаций, указанных в строке №o2), финансируемые из средств местного бюджета – 3 руб. 10 коп.;

объекты электрифицированного городского транспорта – 1 руб. 30 коп.;

потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия – 3 руб. 80 коп.;

потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 4 руб. 20 коп.

Новые тарифы введены в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики», принятого 7 апреля 2022 г. и изменениями, внесенными в документ 27 декабря 2022 г.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2025 22:44

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