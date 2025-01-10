Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. В связи с официальной регистрацией кандидатом в президенты Республики Абхазия, в соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия и статьей 10 конституционного закона «О выборах президента» и.о. президента Бадра Гунба ушел в отпуск на период избирательной кампании.

В соответствии с Указом Бадры Гунба исполнение обязанностей президента на период предвыборной кампании возложено на и. о. премьер-министра Валерия Бганба.

Бадра Гунба также подписал Распоряжение об отпуске главы Администрации Очамчырского района Беслана Бигвава, в связи с регистрацией его кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия.

Исполнение обязанностей главы района возложены на первого заместителя Артимона Габелая.