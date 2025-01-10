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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Пятница, 10 января 2025 21:09
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ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба провел первое в 2025 году заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго».

В начале заседания Валерий Бганба отметил, что 2024-й год завершили на хорошей ноте, все обязательства перед бюджетниками были выполнены, несмотря на трудную ситуацию, которая сложилась в связи с ситуацией с электроэнергией, на закупку которой ушло около 600 млн рублей.

«Конечно, нам помогло, что в двадцатых числах декабря пошёл социальный переток, иначе было бы тяжело. Но социальный переток не бесконечен», – сказал Валерий Бганба.

Он отметил, что задача остается такая же, как и в конце года – работать с теми, кто нарушает законы.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия проинформировал, что до 500 тысяч кВтч в сутки уходит на работу майнинг-ферм в Абхазии.

«К сожалению, должны констатировать, что по проведённому анализу, майнинг обратно начал активизироваться у нас в республике. Мы это видим по потреблению по всем районам. Та борьба, которая была начата в прошлом году, надо ее усиливать», – сказал Тимур Джинджолия.

Он отметил, что переход на новый график подачи электроэнергии был связан с тем, что тот социальный пакет, который предоставлен Российской Федерацией в размере 327 млн киловатт часов, при сегодняшнем уровне потребления, ориентировочно хватит до 18 февраля.

«Мы вынуждены были сделать трехразовые отключения по два часа. Как дальше будет складываться ситуация в нашей стране, будет зависеть от погодных условий и от нашего потребления», – констатировал гендиректор «Черноморэнерго».

Валерий Бганба призвал все службы усилить работу по выявлению майнинг-ферм.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2025 21:13

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