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Абхазия Информ

ЦИК АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОВ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

Новости Пятница, 10 января 2025 21:20
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ЦИК АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОВ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: Бадру Гунба, Адгура Ардзинба, Роберта Аршба и Олега Барциц.

ЦИК также зарегистрировала и кандидатов в вице-президенты.

Вместе с Бадрой Гунба будет избираться Беслан Бигвава, вместе с Адгуром Ардзинба – Алхас Джинджал, вместе с Робертом Аршба – Даут Агрба, вместе с Олегом Барциц – Адгур Какоба.

Удостоверения кандидатам в президенты и вице-президенты выдадут в течение двух дней.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2025 21:38

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