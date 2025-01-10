ЦИК АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОВ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
Новости Пятница, 10 января 2025 21:20
Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: Бадру Гунба, Адгура Ардзинба, Роберта Аршба и Олега Барциц.
ЦИК также зарегистрировала и кандидатов в вице-президенты.
Вместе с Бадрой Гунба будет избираться Беслан Бигвава, вместе с Адгуром Ардзинба – Алхас Джинджал, вместе с Робертом Аршба – Даут Агрба, вместе с Олегом Барциц – Адгур Какоба.
Удостоверения кандидатам в президенты и вице-президенты выдадут в течение двух дней.