Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. С целью усиления работы инспекторов ГАИ рейд проходил с применением ротации кадрового состава из районных ОВД республики. В ходе построения личного состава курирующий работу Госавтоинспекции исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Беслан Чкадуа поручил уделять особое внимание водителям, управляющим автотранспортным средством в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Таковые представляют наибольшую опасность для всех участников дорожного движения.

Рейдовое мероприятие проходило по всей республике с упором на столицу. Всего по республике сотрудники выявили 284 административных правонарушения в области дорожного движения. Шесть водителей пребывали за рулем в нетрезвом состоянии. Они лишены права управления транспортным средством сроком на полгода.

Инспекторы ГАИ призывают граждан не пренебрегать правилами дорожного движения. Обязательно использовать ремни безопасности. Это правило является необходимым особенно для малолетних граждан. Детей разрешено перевозить только в специально оборудованных креслах.

Помните, соблюдая правила безопасности, вы можете спасти не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД.