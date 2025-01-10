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Абхазия Информ

В МВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Новости Пятница, 10 января 2025 21:41
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В МВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Сухум. 10 января 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел по итогам 2024 года состоялось награждение победителей конкурса «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Мероприятие проведено в рамках социального проекта «Спасем жизнь вместе» с целью антикриминального воспитания молодежи.

Согласно ежегодному плану инспектора по делам несовершеннолетних подразделений милиции общественной безопасности городских управлений и районных отделов внутренних дел проводили лекции и профилактические беседы во всех учебных заведениях республики, задавали соответствующие теме вопросы.

Во время проведения конкурса учащиеся подготовили фотографии и видеоролики, пропагандирующие культуру здорового образа жизни, нравственности и семейных ценностей. В конкурсе приняло участие более 350 детей, учителей и воспитателей.

Участников проекта приветствовал исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. Он отметил важность пропаганды здорового образа жизни среди молодежи нашей страны.

По итогам проведения конкурса победителям вручены кубки и грамоты.

1 место занял Гагрский медицинский колледж, организатор проекта Заразия Гунда.

2 место присвоено Сухумскому государственному колледжу, организатор Цвижба Владлена.

3 место у Сухумского медицинского колледжа, организатор Касландзия Светлана.

Приз зрительских симпатий в конкурсе присвоен педагогу 2-й СШ г. Гудаута Таркил Алине.

Подобные мероприятия министерство внутренних дел проводит систематически, и в наступившем году намечены программы, для участия в которых будут привлекаться как школьники, так и представители молодежных организаций, спортивных и культурных обществ.

Объединение усилий участников программы для формирования у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни, осознание ими физического и духовного здоровья как одного из главных жизненных ценностей, способность адаптироваться в окружающем мире поможет юным сделать правильный нравственный выбор.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2025 21:45

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