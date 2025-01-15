ХАРИТОН АГРБА – ВТОРОЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ ВСЕМИРНОЙ БОКСЕРСКОЙ АССОЦИАЦИИ (WBA)

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Харитон Агрба стал вторым среди лучших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Спортсмен вошел в топ-15 рейтинга в первом полусреднем весе. Обновленные рейтинги бойцов во всех весовых категориях были опубликованы Всемирной боксерской ассоциацией 2 января 2025 года.