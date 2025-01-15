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Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА – ВТОРОЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ ВСЕМИРНОЙ БОКСЕРСКОЙ АССОЦИАЦИИ (WBA)

Новости Среда, 15 января 2025 21:42
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ХАРИТОН АГРБА – ВТОРОЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ ВСЕМИРНОЙ БОКСЕРСКОЙ АССОЦИАЦИИ (WBA)

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Харитон Агрба стал вторым среди лучших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Спортсмен вошел в топ-15 рейтинга в первом полусреднем весе. Обновленные рейтинги бойцов во всех весовых категориях были опубликованы Всемирной боксерской ассоциацией 2 января 2025 года.

На счету Харитона титулы чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA, чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России (2017, 2019), а также серебряным призером Европейских игр (2019) в любительском боксе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2025 21:43

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